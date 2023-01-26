

بيروت - عامر زين الدين



زار عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب أكرم شهيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي على رأس وفد، وأشار شهيب الى «الفوضى السياسية وفي ظرف اجتماعي هو الأصعب وظرف حياتي هو الأكثر صعوبة، اضافة الى الهم التربوي وهم مستقبل جيل كامل من طلاب لبنان ومن أساتذة هذا الوطن، فالاستثمار بالتعليم هو الاستثمار الأهم منذ سنوات في لبنان، وان مستقبل هذا الجيل في خطر وذاهب الى ضياع اذا لم ندعم التعليم الرسمي في لبنان خصوصا أن التعليم الخاص، ومع انه يعاني ظروفا صعبة، فهو يسير أموره، ولكن لا يجوز أن يكون هناك طبقية في التعليم بين طالب يدرس وفقير لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة».



وأضاف: «هذا القطاع التربوي في غاية الأهمية وأعتقد بأن دولة الرئيس سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسيكون ملف التربية من أولويات هذه الجلسة، فنأمل أن يعطى المعلم حقه وأن يعطى الطالب الحق في العودة إلى المدرسة، لأن حق التعلم مقدس والقطاع ليس أبنية وتجهيزات بل معلم وتلميذ، والمهم ألا يضحى بهما ليصبح إما مغبونا او مهاجرا، لذلك نعول كثيرا على جلسة مجلس الوزراء بعيدا عما يقوله الدستور وعن الصلاحيات وبعيدا عن الميثاقية، فهم المواطن اليوم لقمة العيش والدواء والكتاب والكرامة، وهو أهم من كل ما يقال ويشاع حول عقد مجلس الوزراء أو مقاطعته».