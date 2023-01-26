

أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لأرباح صافية بلغت 9 ملايين دينار، بما يعادل 13.18 فلسا ربحية للسهم الواحد، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 6 ملايين دينار، بما يعادل 8.2 فلوس ربحية للسهم الواحد، بنسبة نمو 48%.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 7.5% من القيمة الاسمية نقدا، وهي ما تعادل 7.5 فلوس للسهم على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك خاضع لموافقة الجمعية العمومية، حيث تأتي هذه التوزيعات لأول مرة منذ 15 عاما.



وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس الإدارة منصور حمد المبارك إن الأرباح المحققة للشركة عن العام 2022 تؤكد أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وأنها تقف على أرض صلبة، حيث شهدت جميع المؤشرات نموا في نتائجها المالية الأساسية، مضيفا ان الشركة لا تألو جهدا لتعظيم الربحية والعائد على حقوق المساهمين، والحفاظ على أداء تشغيلي قوي.



وأضاف ان إجمالي الموجودات نمت 10% مع نهاية 2022 لتبلغ 151.3 مليون دينار، مقارنة مع 138.1 مليون دينار في 2021، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 30% من 14.7 مليون دينار في 2021 إلى 19.1 مليون دينار بنهاية 2022، وارتفع صافي الأرباح التشغيلية 91% في 2022، حيث بلغت 9 ملايين دينار، مقارنة مع 4.7 ملايين دينار في 2021.



وأكد المبارك نجاح «أعيان» في تحقيق نتائج مالية قوية ونمو في جميع المؤشرات المالية الأساسية في 2022، الأمر الذي يؤكد حصافة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكفاءة استراتيجية الشركة ومنهجية العمل القائمة على تعزيز المكانة المرموقة التي تحظى بها أعيان.



وأشار إلى أن «أعيان» حافظ على معدلات متميزة فيما يتعلق بالعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وترشيد المصروفات وتعظيم الربحية، وتحسين مؤشرات جودة الأصول، مشيرا إلى أن الشركة تتمتع بنسب سيولة كبيرة وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو أعمالها.



واستطرد حديثه بأن الأداء المتميز للشركة جاء نتيجة العمل الدؤوب والسياسات المتحفظة المتزنة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، حيث جاءت هذه الانطلاقة الجديدة بعد ان أتمت الشركة تجاوز مرحلة التسويات المالية مع دائنيها في السنوات الماضية، وأكد أن هذه الأرباح قد جاءت بشكل كامل من الأرباح التشغيلية من نشاطات الشركة المختلفة.



وأوضح المبارك أن الإدارة التنفيذية درست الكثير من الفرص الاستثمارية للدخول في أجودها، علاوة على اكتساب ثقة البنوك من خلال الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة لأحد شركاتها التابعة، حيث تمت الموافقة على تسهيلات مالية بقيمة 20 مليون دينار وتم استغلال 10 ملايين دينار منها والذي تم الإفصاح عنه خلال العام الماضي.



تنويع مصادر الدخل



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة م.فهد علي الغانم أن الإدارة التنفيذية عززت توجه الشركة المستدام من خلال تنويع مصادر الدخل ودراسة فرص استثمارية متعددة في قطاعات مختلفة، والاستحواذ على الفرص العقارية في عدة قطاعات.



وأوضح الغانم أن تحقيق مثل هذه النتائج القوية يؤكد أن «أعيان» تسير على طريق تحقيق النمو المستدام والأداء الإيجابي المطرد الذي يقدم قيمة مضافة للمساهمين، مضيفا ان أعيان ستواصل مسيرة العمل على تنفيذ محاور إستراتيجيتها المؤسسية التي تركز على تنويع محفظتها الاستثمارية.



وأفاد بأن سياسات الشركة الأخيرة أدت إلى تنظيم وارتفاع جميع المؤشرات المالية في الشركة (الأصول، حقوق الملكية، القيمة الدفترية، والعائد على السهم) والذي انعكس في السنوات الأخيرة على ثقة المتعاملين مع الشركة من مساهمين ودائنين.