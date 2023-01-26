أسامة أبو السعود



قال نائب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية محمد الشمري إن هناك استياء كبيرا من خدمات مستشفى الأحمدي للعاملين بالقطاع النفطي، مضيفا أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من مستوى الخدمة المقدمة لعمال القطاع النفطي وخاصة إسعاف المستشفى الذي لا يسعف المرضى خارج منطقة الأحمدي مهما كانت حالته المرضية سيئة.



واعتبر الشمري أن الوضع يزاد سوءا يوما بعد يوم بسبب تردي خدمات المستشفى الخاص بالعاملين بالقطاع النفطي، متسائلا: هل يعقل أن يعاني مريض في أي مكان في العالم ولا يتلقى رعاية عاجلة أو وصول إسعاف إلى منزله لحمله إلى المستشفى فورا لإنقاذه.



وختــــم الشمــــري تصريحاته بأن النقابة تتمنى من إدارة المستشفى زيادة الاهتمام برعاية المرضى من العاملين في القطاع النفطي والذين أنشئت من أجلهم، وفي مقدمة ذلك وصول الإسعاف إلى المرضى حيث كانوا، وليس فقط في منطقة الأحمدي.