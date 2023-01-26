

استقبل البنك التجاري الكويتي في مقره الرئيسي مالاييل موسى كويا، الفائز الخامس بالجائزة الكبرى في سحب «النجمة» 1.5 مليون دينار، الذي تم تنظيمه بمجمع المروج، وتم بثه عبر قنوات التواصل الاجتماعي للبنك، بالإضافة إلى نقله على الهواء مباشرة عبر إذاعة 360FM، بحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاه»، وأحمد الحمد وعبدالعزيز أشكناني ممثلي وزارة التجارة والصناعة.



وكان في استقبال الفائز مالاييل موسى كويا لدى زيارته للبنك مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة عبدالعزيز الزعابي، ونائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع، وعدد من فريق الإدارة التنفيذية في البنك, حيث قاموا بتهنئته وإنهاء معاملة تسليمه الجائزة.



وفي هذا السياق عبر مالاييل موسى كويا عن فرحته بالفوز بهذه الجائزة الكبرى قائلا: سعيد جدا بفوزي بجائزة الـ 1.5 مليون دينار من حساب «النجمة» الذي يوفر لأصحابه فرصا مواتية للفوز بجوائز نقدية كبيرة على مدار السنة، وأشكر البنك التجاري الكويتي على توفيره أوعية ادخارية تساهم في فوز عملائه بجوائز كبرى، وتابع مبينا أنه عميل التجاري منذ فترة طويلة تقترب من 20 عاما، مشيدا بالخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة التي يوفرها التجاري لعملائه.



وعقب إنهاء إجراءات تسليمه الجائزة، استقبل المليونير مالاييل موسى كويا إدارة البنك التجاري في مقر عمله الخاص في المدرسة الدولية الهندية في المنقف عن طريق استقبال حافل مع طاقم المدرسة بالكامل والطلبة.



وبدوره، توجه الزعابي بتهنئة الفائز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة كاشفا أن التجاري كان من أوائل البنوك التي قامت بطرح منتجات مصرفية ادخارية توفر للعملاء الفرصة للفوز بجوائز نقدية.



وبدورها، قالت الورع: إن مهرجان سحب النجمة الذي تم تنظيمه في مروج وشهد العديد من الفعاليات الترفيهية قد تم خلاله تتويج الرابح سعيد الحظ مالاييل موسى كويا، وها نحن اليوم نستقبله في المقر الرئيسي للبنك لنقدم له التهنئة على الفوز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة.