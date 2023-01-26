

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن فتح باب التسجيل بالنسخة الثانية من مسابقة بيتك لسباق الحواجز KFH Obstacle Challenge الأكبر من نوعها في الكويت، حيث ستقام يوم السبت الموافق 11 مارس على شاطئ المارينا.



وتأتي هذه المسابقة، التي ستنطلق بالتعاون مع شركة سافيكس لتنظيم الفعاليات الرياضية، ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها «بيتك» ضمن مساعيه لدعم الرياضة والشباب وتأكيدا على دوره الرائد في المسؤولية الاجتماعية.



وأشار مساعد مدير الرعايات والمسؤوليــــة الاجتماعية في «بيتك» عبدالعزيز ذياب، الى ان «بيتك» حرص على تنظيم النسخة الثانية من مسابقة بيتك لسباق الحواجز KFH Obstacle Challenge، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المسابقة والتي استقطبت اكثر من 700 مشارك من الكويت وخارجها.



وأوضح ذياب أن طول السباق يبلغ 5 كيلومترات، وستكون الحواجز بمستويات مختلفة ومتنوعة على المتسابقين، مبينا أن المنافسة متاحة لفئة الشباب (رجال) من 16 عاما وما فوق وسيتم تقسيم المشاركين لـ 4 فئات مختلفة وهي:



- الفئة الأولى من 16 إلى 24 سنة.



- الفئة الثانية من 25 إلى 34 سنة.



- الفئة الثالثة من 35 إلى 44 سنة.



- الفئة الرابعة من 45 سنة وما فوق.



وأضاف ذياب أن الفائزين سيحصلون على جوائز قيمة في هذا التحدي.



وذكر انه تمت إضافة سباق خاص للأطفال هذا الموسم لفئتي الذكور والإناث من عمر 5 إلى 8 سنوات، مبينا أن الحواجز ستكون مناسبة لهذه الفئة العمرية.



ولفت الى ان جميـع المتسابقين سيحصلون على قميص السباق، وحقيبة السباق، وميدالية استكمال السباق، وسيتم تخصيص شريحة إلكترونية لفئة الشباب (رجال) من 16 عاما وما فوق لتوثيق وقت الانطلاق والوصول وتسجيل النتائج النهائية بدقة متناهية.