قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة سترسل 31 دبابة من طراز «إم1 أبرامز» القتالية إلى أوكرانيا، بعد ساعات من تأكيد ألمانيا أنها ستنقل إلى حكومة كييڤ دباباتها من طراز «ليوبارد-2»، وأكد بايدن أن الدبابات الغربية التي قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها، تزويد أوكرانيا بها للتصدي للغزو الروسي «لا تشكل تهديدا هجوميا لروسيا».



وقال إن إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار «التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.. هذا الأمر لا يشكل تهديدا هجوميا لروسيا».



ووصف بايدن دبابات أبرامز بأنها «الأكبر قدرة في العالم»، في خطاب بالبيت الأبيض.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بقطع غيار ومعدات بالإضافة إلى التدريب، مشيدا بإعلان المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيتم إرسال 14 دبابة من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا.



وذكر الرئيس الاميركي أن «ألمانيا تحملت المزيد من المسؤولية بالفعل وكان المستشار صوتا قويا من أجل الوحدة» بين حلفاء أوكرانيا.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من اعلان البيت الابيض ان بايدن بحث هاتفيا مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا مسألة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.



وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار على تويتر أن «الرئيس بايدن تحدث هذا الصباح مع الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون والمستشار الألماني (أولاف) شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية (جورجيا) ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني (ريشي) سوناك، وذلك في إطار تنسيقنا الوثيق بشأن دعم أوكرانيا».

فى مقابل هددت موسكو بتدمير دبابات «ليوبارد-2» التي اعطت المانيا الضوء الأخضر بتسليمها لأوكرانيا لتعزيز قدرتها القتالية ضد روسيا، فيما رحبت الدول الغربية بهذا القرار.



وأعلن الكرملين امس أنه في حال قامت الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة فإن تلك الآليات ستدمر في ساحة المعركة، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة.

إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستضاف للجيش الأوكراني». وأضاف «هذه الدبابات ستحترق مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب».



كما أعرب بيسكوف عن أسفه بأنه بسبب السياسات الغربية، يعد «الوضع في أوروبا والعالم متوترا للغاية بالفعل». وأضاف أنه لا توجد حاليا أي احتمالات لحل ديبلوماسي للصراع.



جاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان هيبشترايت في بيان امس. إن القرار جاء «نتيجة المشاورات المكثفة التي جرت مع الشركاء الأوروبيين والدوليين الأقرب لألمانيا».



واشار البيان إلى أن «الهدف هو إنشاء بسرعة كتيبتين من الدبابات مجهزتين بدبابات (ليوبارد-2) من أجل أوكرانيا».



وأوضح المتحدث «لهذا الغرض، ستوفر ألمانيا بداية مجموعة مكونة من 14 دبابة من طراز (ليوبارد 2A6) من مخزون الجيش الألماني». وطراز 2A6 هو نموذج أكثر حداثة وأفضل من 2A4 الذي تنوي إرساله بشكل خاص پولندا وفنلندا

. ميدانيا، أقر الجيش الأوكراني بالانسحاب من سوليدار في شرق البلاد بعد إعلان موسكو قبل أسبوعين الاستيلاء عليها.

وأعلن المتحدث العسكري في شرق اوكرانيا سيرغي تشيريفاتي لـ «فرانس برس»: «بعد معارك صعبة لأشهر، انسحبت القوات الأوكرانية من المدينة إلى مواقع مجهزة»، رافضا تحديد تاريخ الانسحاب.

وأكد تشيريفاتي أن الانسحاب من سوليدار «كان منظما ولم تتعرض قواتنا لأي حصار أو أسر مهم»، نافيا أي «فرار» لعسكريين أوكرانيين.