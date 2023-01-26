

خديجة حمودة



أكـد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات في مصر.



وأوضح الرئيس السيسي أن زيارته لجمهورية الهند جاءت تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للمشاركة في الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية والذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950.

وتوجه الرئيس السيسي - في كلمته خلال مؤتمر صحافي مع مودي بالعاصمة نيودلهي امس، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة - بالشكر لرئيس الوزراء الهندي على تلك المبادرة المقدرة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال والذي يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين بلدينا وشعبينا حيث نحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تدشينها.



وقال الرئيس السيسي إننا استعرضنا خلال المباحثات، ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والدفاعية، حيث أكدنا مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي.

وأوضح الرئيس السيسي «اتفقت رؤانا على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شراكات في مجالات جديدة من بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى وعلى رأسها الزراعة والتعليم العالي وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدويــة وتكنولوجيــا المعلومـــات والاتصـــالات والأمن السيبراني».

وقال: «إن المباحثات تناولت أيضا السبل المثلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، إذ لدينا وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد، وهي أن التعاون معا سوف يعين على القضاء على العنف، لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلدينا ولكن لكافة الدول حول العالم».

وتابع الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني وإعطاء قوة دفع لمزيد من التنسيق في هذا المجال الحيوي، مؤكدا أنه لا تنمية دون استقرار أمني.



إلى ذلك، أكد الرئيس السيسي، خلال مشاركته في اجتماع موسع مع رؤساء كبريات الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود، حرص مصر على المزيد من تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الهندية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، مشيدا بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند خلال الفترة الماضية.



من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي أن التعاون مع مصر ازداد قوة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل القيادة الحكيمة والناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مودي - خلال المؤتمر الصحافي إن التعاون مع مصر يزداد قوة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل القيادة الحكيمة والناجحة للرئيس السيسي، مضيفا ان الهند دعت مصر للحضور للمشاركة كضيف شرف في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها وتترأسها الهند للصداقة الخاصة بينها ومصر.