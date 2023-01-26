افتتحت شركة روش لتجارة الأدوية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية «روش دياجنوستيكس الكويت»، وهي إحدى الشركات التابعة لـ «روش دياجنوستيكس»، الشركة السويسرية الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا الحيوية، افتتحت مكتبها الجديد في برج الشايع بالطابق الخامس، وحضر الافتتاح مساعد المدير العام لعمليات الاستثمار في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح الحمود، وسفير سويسرا لدى الكويت د.تيزيانو بالميلي، والمدير العام لـ«روش دياجنوستيكس الكويت» د.فاسيليس باكويانيس، إلى جانب عدد كبير من الحضور.



كما احتفلت «روش دياجنوستيكس» في نوفمبر 2022 بمرور عامين على بداية أعمالها في الكويت وتقدمها في مجال الرعاية الصحية وتقديم الخدمات طويلة الأجل للمرضى وغيرهم من المواطنين في الكويت.



وكانت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قد أصدرت رخصة استثمارية لشركة روش دياجنوستيكس وفقا للقانون 116 لسنة 2013 لإنشاء كيان قانوني لها في الكويت لتقديم الخدمات التشخيصية وتوسيع نطاق مزايا الرعاية الصحية الممتازة للجمهور. وبهذه المناسبة، أعربت شركة روش دياجنوستيكس مرة أخرى عن امتنانها لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لحرصها الشديد على تسهيل ودعم الاستثمار الدولي في الكويت لتمكين الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية للعمل في السوق ودعم نمو القطاع في المنطقة وفق أعلى معايير الرعاية الصحية المبتكرة.



وتلتزم الشركة بتقديم خدمات من الدرجة الأولى في مجال التشخيص بمستوى عالمي وتحرص على المساهمة في الجهود الحكومية المستمرة بتشخيص مختلف الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وصحة المرأة والأمراض المعدية وغيرها.



وتسعى شركة روش دياجنـوسـتـيـكس الى تحويل عملياتها في الكويت إلى مستوى جديد أكثر تكاملا بحيث تصبح أقرب إلى مرضاها وشركائها وتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة بالكويت في مجال التشخيص لكل مريض.