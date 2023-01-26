أعلنت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة، وبدعم مقدر من الأمانة العامة للأوقاف عن عزمها تنفيذ مشروع مصرف عموم الإطعام والذي يهدف إلى توفير الطعام والغذاء للأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت بغرض توفير الدعم لهذه الأسر وإطعام المحتاجين داخل الكويت وإدخال الفرحة على قلوبهم وذلك للعام 2022م.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة م. بدر حمد المبارك إن الجمعية تنطلق في تنفيذ هذا المشروع من خططها واستراتيجيتها في تعزيز خدماتها المختلفة لمصلحة المحتاجين والأسر المتعففة، بهدف تسهيل المسألة على المحتاجين وتلبية طلباتهم بما يتماشى مع متطلبات الحياة الكريمة، بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف لتوزيع بطاقات شراء سلع ممغنطة لأكثر من 140 أسرة متعففة لمدة 6 أشهر، مستفيدة عبر بطاقة الجود المعتمدة في الجمعية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الجمعية المعتمد والمميز «بطاقة الجود» لدعم المحتاجين في مختلف المناطق وبشكل ميسر لتوفير الدعم الغذائي للأسر المتعففة وتوفير المواد الغذائية بصفة شهرية منتظمة لمواجهة تحديات الحياة ضمن احتياجاتها المؤكدة من المواد الغذائية. وأعرب المبارك عن شكره العميق وتقديره البالغ للقائمين على العمل في الأمانة العامة للأوقاف على ثقتهم في الجمعية الكويتية للأسر المتعففة، قائلا: إننا نسعى في الجمعية إلى تعزيز علاقتنا بالأمانة العامة لتصبح علاقة استراتيجية وعلاقة عميقة ممتدة الأثر لفئات كثيرة من شرائح المحتاجين في الجمعية، كما نؤكد حرصنا على ان تكون هذه العلاقة طويلة المدى من الدعم والتعاون المشترك، متطلعا إلى مزيد من الإنجازات التي يمكن تحقيقها لصالح المجتمع الكويتي بناء على هذه الشراكة.