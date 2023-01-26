بحثت المدير العام لـ«كونا» د.فاطمة السالم مع مديرة بوابة التدريب العالمية كفاية العلبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجهتين.



وأكدت السالم في تصريح صحافي لدى استقبالها العلبان بمقر الوكالة أهمية التوسع في التعاون والمشاركة مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الدعم الإعلامي لهم.



وأبدت استعداد «كونا» لتقديم كل الإمكانات والخبرات في مجال التدريب للبوابة في شتى برامجها التنموية الخاصة التي تخدم تطوير مهارات الأفراد من ذوي الإعاقة.



بدورها، استعرضت العلبان دور بوابة التدريب العالمية غير الهادفة للربح والمعنية بشؤون ذوي الإعاقة في الكويت وتهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.



وأعربت عن شكرها للجهود المبذولة التي تقدمها وكالة «كونا» من دعم ومساندة إعلامية وحرصها على المساهمة في تطوير برامج تنموية تتعدى دورها الإعلامي وذات بعد إنساني.



من جانب آخر، بحثت د.فاطمة السالم مع سفير جمهورية جيبوتي لدى البلاد عبدالقادر عمر سبل تطوير العلاقات ومد جسور جديدة في التعاون الإعلامي.



وأكدت د.السالم خلال استقبالها السفير عمر في مكتبها أهمية استمرار التعاون واللقاءات المتبادلة، لاسيما الجانب الإعلامي والارتقاء بالخبرات والقدرات الصحافية للجانبين. وأشارت إلى استعداد «كونا» لمد جسور تعاون جديدة عن طريق الزيارات الإعلامية المتبادلة.



من جانبه، هنأ السفير عمر، د.السالم بتوليها دفة القيادة في «كونا»، مشيدا بالمصداقية والدقة التي تتمتع بها الوكالة محليا ودوليا.



ولفت إلى عدد من المحطات التاريخية التي تتشارك فيها الدولتان الصديقتان من تبادل تجاري مشترك على مر التاريخ، لاسيما مع موقع جيبوتي المميز على مضيق باب المندب والمواقف السياسية المختلفة في المحافل الدولية.