عاطف رمضان



أصدرت وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز قرارا بتشكيل لجنة فنية استشارية عليا برئاستها وعضوية عدة جهات حكومية لدعم جهود «الأشغال» لإصلاح الطرق والبنية التحتية.



وجاء في القرار الوزاري تشكيل اللجنة من جهات حكومية عدة برئاسة وزارة الاشغال وعضوية جامعة الكويت ووزارة الدفاع وإدارة الفتوى والتشريع ومؤسسة البترول الكويتية.



وتضمن القرار أهداف عمل اللجنة في تقديم المشورة والدعم الفني اللازم للوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري فيما يتعلق بتنفيذ خطط وزارة الأشغال وهيئة الطرق بشأن إصلاح الطرق والبنية التحتية، ومراجعة العقود الجاري تنفيذها وتقييم الشركات المنفذة والمكـاتـــب الاستشــاريـــة وإبداء الملاحظات ومراجعة المستـنــدات التعاقديــــة والمواصفات الفنية وتقديم الدعم الفني والاستشاري بشأن نظام المراقبة وضبط الجودة وأداء وكفاءة المختبرات وأعمال الفحص والمراقبة على مصانع الأسفلت ومواقع العمليات للمشاريع.



ونص القرار أيضا على مراجعة آلية طرح العقود وصيانة الطرق وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأن البرنامج الزمني والعمل على تقليص المدة الزمنية للدورة المستندية لطرح العقود، ولها الحق في تشكيل لجان فنية لإنجاز مهامها متى ما احتاجت إلى ذلك.



وحدد القرار ستة أشهر لعمل اللجنة من تاريخ أول اجتماع لها وتمدد بمدة مماثلة عند الحاجة.