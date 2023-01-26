استضافت العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء اعمال الاجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون والتنمية والاجتماعـيـــة بمجلـــس التعاون، وذلك على هامش اجتماعـــات وزراء الشؤون العرب.



وأكدت وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي في تصريح لها أن الكويت تولي اهتماما خاصة بالاجتماعات الخليجية والعربية لخصوصية العلاقة بين الاشقاء وأهمية ما تتناوله من قضايا تحتاج إلى تنسيق وتعاون مشترك لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم منظومة العمل المشترك.



وأشارت البغلي إلى أن جدول أعمال الاجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون بمجلس التعاون تضمن العديد من القضايا المهمة خاصة ما يتعلق بحماية القيم الاخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، لافتة الى انه تناول العديد من الموضوعات منها استراتيجية التنمية الاجتماعية بدول الخليج، كما جرى بحث القضايا والموضوعات المطروحة على الاجتماع المقبل والتي تشمل عدة موضوعات تتعلق بالاسرة والطفل والتنمية الاجتماعية وقضايا الفقر وكبار السن وذوي الاعاقة والوقاية من أخطار المخدرات.



وذكرت أن الحكومة أولت أهمية كبرى لهذه القضية المجتمعية المهمة، كما اقترحت من خلال الجلسة التنسيقية الخاصة بوزراء دول مجلس التعاون بضرورة تبادل الخبرات في هذا المجال وعقد اجتماعات وورش فنية تناقش آلية التصدي لآفة المخدرات.