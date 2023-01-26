بشرى شعبان



أعلن رئيس اتحاد الجمعـيـــات التعاونيـــة الاستهلاكية علي الفهد أنه بالتعاون والتنسيق بين ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات الاستهلاكية وبتمـويــل مــن لجنـــة المشروعات الوطنية تم إطلاق مشروع «مكشات»، وهو عبارة عن مشروع ترفيهي اجتماعي للاحتفال بالأعياد الوطنية.



وقال الفهد في تصريح لـ «الأنباء» إن هذا المشروع ممول من لجنة المشروعات الوطنية ويشرف عليه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مضيفا أن مدته شهر واحد، وسينطلق منتصف فبراير المقبل.



وعن الفئات المستهدفة، ذكر الفهد أن جميع فئات المجتمع مستهدفة في هذا المشروع الوطني الذي يقام بمنطقة الصليبخات على شاطئ البحر إلى جانب المقهى الشعبي.



وأوضـــح أن تـكـلـفـــة المشروع تبلغ 150 ألف دينار، ويتضمن 50 «كشتة»



و10 مطاعم بالإضافة إلى 10 مقاه ومسرح وألعاب متنوعة للأطفال. وعن طريقة حجز الأماكن، ذكر أنها ستتم عبر رابط «أونلاين» وسيتم الإعلان عنه لاحقا.