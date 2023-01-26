أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل دعم الجمعية للأشقاء الفلسطينيين، مجددا الحرص على تعزيز العمل المشترك مع الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين وفتح مزيد من مجالات التعاون مع الزملاء العاملين في الكويت.



جاء ذلك خلال استقبال العتل لرئيس الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين بالكويت م.هشام كامل وأمين السر م.علي الزبيدي ورئيس مكتب الارتباط لنقابة المهندسين الأردنيين م.عمر الحمود.



وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تشكيل لجنة ارتباط جديدة لنقابة المهندسين الاردنيين وبحث الأمور التي تهم المهندسين الفلسطينيين والاردنيين في الكويت والاعتراف بالشهادات الهندسية بعد تطبيق اجراءات التحقق عبر «الداتا فلو» وتحديث قوائم الجامعات المعترف بها.



كما تم التطرق للرغبة المشتركة في إقامة النشاطات المشتركة وتطبيق نظام التأمين الصحي للمهندسين المنتسبين من خلال الاتفاق مع احدى شركات التأمين الكويتية.