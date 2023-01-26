

اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا حملته الترويجية لـ «فتح حساب الدروازة» الكترونيا، وذلك بتتويجه آمنة سالم مضحى الغريبة، بجائزة السحب الشهري والأخير للحملة، حيث كانت العميلة الرابحة قد تأهلت للدخول في سحب ديسمبر الماضي، بعد أن قامت قبل انتهاء فترة العرض بفتح حساب الدروازة عبر منصات البنك الرقمية المتاحة لإتمام هذه المعاملة المصرفية سواء عبر منصة KIB أونلاين أو تطبيق KIB موبايل.



وبعد أن توجه بالتهنئة لجميع الرابحين في السحوبات الشهرية، أشاد المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف، في كلمته بالإقبال والتفاعل اللافت الذي حظيت به تلك الحملات من قبل العملاء، مثمنا جهود فريق عمل البنك في تنظيم مثل هذه العروض ومتابعة إنجاح فعالياتها على مدى الشهور الماضية خلال العام 2022.

كما دعا الخريف عملاء KIB إلى الاستمرار في مواكبة التوجهات المصرفية الحديثة، والاستعانة بالحلول التكنولوجية المتقدمة التي طرحها البنك لتحقيق أعلى استفادة من الخدمات والمنتجات المتميزة التي يقدمها.