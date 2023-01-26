

عبدالكريم أحمد



قضت المحكمة الكلية بإلزام عيادة أسنان بتعويض مريض بمبلغ 3000 دينار نتيجة عدم التزامها الأصول الطبية وتضرر المريض من الألم.



وأفادت وكيلة المدعي المحامية نهى الريس، بأن موكلها زار عيادة لطب الأسنان، وبعد تنفيذ الخطة العلاجية له والتي تتضمن عمليات زرع أسنان تبين أنها لا تتفق مع أصول المهنة ما تسبب في عودة الألم إليه مرة أخرى.



وأشارت الريس إلى أن العيادة الطبية رفضت تصحيح الخطأ أو توضيح سبب الألم، كما رفضت رد المبالغ المالية التي تقاضتها من المريض، ما حدا بها إلى إقامة دعوى لإلزامها بالتعويض تضمنت تقريرا طبيا يؤكد عدم سلامة الخطة العلاجية المتبعة بالعلاج.