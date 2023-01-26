

مبارك التنيب



قضـــت محكمـــة الاستئناف بإلــــزام وزارة التربية بصرف راتب معلمة كويتية كاملا خلال الفترة من 19/3/2020 إلى 31/8/2020 خلال جائحة كورونا بعد انتهاء فترة الندب، وبأحقية المدعية في صرف راتبها كاملا 6785 دينارا.



وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية إيلاف الصالح، في أن موكلتها وتعمل معلمة في وزارة التربية قد صدر قرار بندبها للعمل لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة بوظيفة سكرتير مع استمرار صرف غلاء المعيشة بواقع 120 دينارا والدعم المالي 50 دينارا، إلا ان ذلك القرار تضمن وقف صرف الزيادة الشهرية المقررة بواقع 50 دينارا وبدل دكتوراه 400 دينار ومكافأة مستوى وظيفي بواقع 350 دينارا والمكافأة التشجيعية بواقع 250 دينارا وبدل التدريس 125 دينارا وحذف بدل تمثيل 58.500 دينارا.