

مفرح الشمري



انتهت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الرابعة من إعداد البرنامج الكامل لهذا المهرجان الذي يقام بمشاركة الفرق الأهلية المسرحية بدول مجلس التعاون الخليجية خلال الفترة من 20 الى 27 فبراير المقبل. ويتضمن المهرجان 6 عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، بينما عرض افتتاح المهرجان خارج المسابقة وهو عرض مستضاف من إحدى الدول العربية.



ويعتبر المهرجان فرصة لالتقاء المسرحيين الخليجيين للتنافس الشريف على جوائز المهرجان المتعددة مثل جائزة «أفضل عرض» وجائزة «أفضل سينوغرافيا» و«مخرج» و«ممثل» وغيرها من الجوائز المقدمة من اللجنة العليا المنظمة للمرجان.



والعروض الـ 6 التي تتنافس على جوائز الهرجان هي مسرحية «عنقود العنب» تأليف د. نادية القناعي وإخراج عبدالله القلاف - فرقة المسرح العربي «الكويت»، مسرحية «ياخليج» تأليف يوسف الحمدان وإخراج عبدالله البكري - فرقة مسرح جلجامش «مملكة البحرين»، مسرحية «سدرة الشيخ» تأليف عماد الشنفري وإخراج خالد الشنفري - فرقة صلالة «سلطنة عمان»، مسرحية «الهود» تأليف راشد الشمراني واخراج معتز العبدالله - فرقة مسرح الشباب «المملكة العربية السعودية»، مسرحية «غجر البحر» تأليف طالب الدوس وإخراج ناصر عبدالرضا - فرقة قطر المسرحية «دولة قطر»، مسرحية «زنغبوت» تأليف اسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري - فرقة مسرح الشارقة الوطني.



ويتضمن المهرجان عددا من المؤتمرات الصحافية والفكرية لتاريخ المسرح في دول الخليج، حيث ستقام كل ليلة من ليالي المهرجان جلسة حوارية لجميع الدول المشاركة للحديث عن تجربتها المسرحية وإلى أين وصلت في ظل التطور الذي نعيشه حاليا.