مهرجان «Joy Awards» فاق الخيال وعشنا مشاعر مختلطة

أبوناصر رجل قلبه نظيف ومحب للجميع وإنسان من ذهب

استعداد تام لتحقيق طلب المستشار لتقديم عمل كوميدي



ياسر العيلة



أعربت النجمة الكبيرة حياة الفهد عن سعادتها بتكريمها الأخير هي والنجمة الكبيرة سعاد عبدالله في مهرجان «Joy Awards» الذي أقيم مؤخرا بالمملكة العربية السعودية وحصولهما على «جائزة الترفيه الفخرية».

وقالت أم سوزان لـ «الأنباء»: هذا المهرجان فاق الخيال من كثر الإبداع الذي شاهدناه في هذه الليلة، «وما أدري شقولك» كل الفنانين الذين صعدوا على خشبة المسرح وأنا منهم انتابتنا مشاعر مختلطة من الرهبة والحب والفرح، و«الجميع مو عارفين يقولوا كلمتهم»، فما شاهدناه من إبهار ورؤية بصرية واستخدام أحدث التقنيات العالمية جعلنا نشعر بأننا في عالم آخر خارج نطاق الوطن العربي.



وعن فكرة تقديمها فيديو طريفا خلال الحفل جمعها برفيقة دربها النجمة سعاد عبدالله والذي نال إعجاب كل الحضور بعد عرضه على الشاشة، ردت: فكرة الفيديو كانت من قبل القائمين على محطة MBC الذين طلبوا منا أن نفاجئ به معالي المستشار تركي آل الشيخ، والذي بدوره أعجب به، خاصة انني ذكرت وبشكل كوميدي انه كان يكتب فيني الشعر والقصائد والمعلقات ويضعها على باب مدرستي، وأكملت: طبعا معالي المستشار لم كان يولد بعد خلال هذه الفترة، مضيفة: أبوناصر كان سعيدا بهذه المفاجأة، وللأمانة هذا الرجل قلبه نظيف ومحب للجميع، وإنسان من ذهب، يعامل الجميع بحب وبدون تفرقة، وأنا ومن خلالكم أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، والشكر موصول لمعالي المستشار تركي آل الشيخ والشيخ وليد الإبراهيم وكل مجموعة MBC على هذا التكريم وهذا المهرجان الرائع العالمي.



وحول رأيها في الفيديو الذي نشرته المطربة الكبيرة نوال الكويتية في حسابها بموقع «إنستغرام» والتي شكرتها هي وأم طلال على وقوفهما لها أثناء تكريمها، وتعليقها: «شكرا لوقوفكما لي، وأنا لم أشاهد هذه اللحظة، ولو كنت شاهدتكما وأنا على المسرح كنت انهرت من البكاء لأن وقوفكما لي هذا تكريم ثان لي»، قالت أم سوزان: نوال تستاهل كل خير، فهي مطربة جميلة، وأسعدني أنها أهدت جائزتها لديرتها الكويت.



وعن طلب أبوناصر تركي آل الشيخ أثناء تكريمه لها هي وأم طلال من الشيخ وليد آل إبراهيم ان يستغل هذه الفرصة وأن يجمعها هي وأم طلال في عمل كوميدي بعيدا عن الأعمال الدرامية، قالت: يشرفنا بالتأكيد هذا الطلب، ونحن على استعداد تام في حال توافر نص كوميدي يجمعني بأختي سعاد عبدالله، وأتمنى أيضا تقديم عمل فني مشترك مع زملاء من الفنانين في الوطن العربي.



أما عن عملها الجديد مسلسل «قرة عينك» المتوقع عرضه رمضان المقبل، فأوضحت: العمل اجتماعي وأجواؤه حلوة، فيها العديد من المواقف الكوميدية، وتدور قصته حول امرأة تسجن ظلما، وتظهر براءتها بعد 30 عاما خلف القضبان، وعندما تخرج من السجن تصطدم بالواقع وأن جميع الأبواب مغلقة أمامها، كاشفة عن ان تصوير العمل اقترب من الانتهاء، وانه يضم مجموعة متميزة من الفنانين مثل سعاد علي وبثينة الرئيسي وشيماء علي وعبدالعزيز النصار وريم العبدالله ومحمد الدوسري وبشير غنيم وآخرين، والعمل من تأليف الكاتب البحريني علي شمس وإخراج سعود بوعبيد.



الجدير بالذكر ان النجمة الكبيرة حياة الفهد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «سنوات الجريش»، تأليف محمد النابلسي، إخراج مناف عبدال، إشراف عام يوسف الغيث.