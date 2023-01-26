

اعلنت الفنانة مروة محمد عن انضمامها إلى طاقم مسلسل «الميراث»، معبرة عن سعادتها بهذه الخطوة، وقالت في بيان صحافي: «سعدت جدا باختياري ضمن فريق أسرة أول مسلسل سعودي من نوع «سوب أوبرا»، وأجسد فيه دور «المخرجة نوف»، التي تخرج أفلاما وثائقية، تعنى بشؤون المرأة، وتجهز فيلما عن معاناة السيدات المصابات بمرض السرطان وشعورهن بعد التعافي، ومن هنا أدخل عائلة «البهيتان» من أجل تصوير الفيلم مع ابنتهم «شروق»، التي تجسد دورها الفنانة زارا البلوشي، بعد تعافيها من السرطان، وأثناء تصوير العمل تنكشف بعض أسرار الأسرة، وتتوالى الأحداث بناء على ذلك.