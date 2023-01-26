حلّ الفيلم الكوميدي البوليسي «لينوسان» (L›Innocent) من إخراج لوي غاريل و«لا نوي دو دوز» (La Nuit du 12) لدومينيك مول، في صدارة الترشيحات لجوائز «سيزار» التي يقام الاحتفال الـ 48 لتوزيعها في 24 فبراير المقبل.

وتقدم «لينوسان» (البريء) بأحد عشر ترشيحا و«لا نوي دو دوز» بعشرة ترشيحات على فيلمي «آن كور» (En Corps) لسيدريك كلابيش و«باسيفيكسيون» (Pacifiction) من بطولة بونوا ماجيميل واللذين حصل كل منهما على 9 ترشيحات. وتتنافس فاني أردان وجولييت بينوش ولور كالامي وفيرجينيا إيفيرا وأديل إكزارشوبولوس على جائزة أفضل ممثلة.