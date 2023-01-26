مصادر رفيعة لـ «الأنباء»: لم نبلّغ بقبول أو رفض الاستقالة

«الدستورية» تنظر طعون جميع الدوائر في 8 مارس



مريم بندق



قررت المحكمة الدستورية، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز المستشار محمد بن ناجي، أمس تأجيل النظر في 19 طعنا تمثل جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات في الدائرتين الرابعة والخامسة إلى 8 مارس المقبل، بعد أن كانت قد قررت في 18 الجاري تأجيل النظر في طعون انتخابات الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى التاريخ ذاته. وردا على سؤال بشأن إصدار الأحكام في هذا التاريخ، أجابت المصادر: لا نعلم، فهذا يرجع إلى هيئة المحكمة.



وعلى صعيد استقالة الحكومة، قالت مصادر رفيعة لـ «الأنباء»: لم نبلغ بأي مستجدات على صعيد قبول أو رفض الاستقالة، لافتة إلى أن الأمر بيد القيادة السياسية فقط.

وردا على التطلعات بعد صدور أحكام بالحبس على مرشحي فرعية مطير، أجابت مصادر نيابية : ضاقت فلما استحكمت حلقاتها نتطلع لانفراجة.

هذا، وأوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، أن «التأني» خطوة مطلوبة، فمازال الوقت متاحا حتى موعد عقد جلسة مجلس الأمة في 7 فبراير المقبل لتحقيق تقارب في وجهات النظر بين السلطتين يعود بالنفع على البلاد والمواطنين، وفي حال رفض الاستقالة فإن ذلك يضع الحكومة أمام مسؤولياتها الدستورية ومنها حضور جلسات مجلس الأمة وإثبات تواجدها في الجلسات. ومن الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت في 23 الجاري تحت عنوان «حكومة تصريف العاجل حتى مارس.. مبدئيا»، أنه في حال قبول الاستقالة وتكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور قد يمتد إلى ما بعد حسم المحكمة الدستورية في صحة الطعون والمؤجلة إلى 8 مارس، وفي 24 الجاري نشرت «الأنباء» أن حكومة العاجل أمام اختبار «رفاهية المواطنين» بقرارات بعد تعهدها ببرنامج عمل تميز بـ 6 مزايا.

"الدستورية" تؤجل نظر الطعون الانتخابية للدوائر الانتخابية الرابعة والخامسة إلى جلسة 8 مارس

قررت المحكمة الدستورية اليوم الاربعاء تأجيل النظر بالطعون الانتخابية في الدائرتين الرابعة والخامسة إلى جلسة 8 مارس المقبل للاطلاع على محاضر الانتخاب التي ضمها وفقا للجدول المعلن في المحكمة بالدائرتين.

مطالبات لـ"الديوان" بإعلان شروط تسجيل الباحثين عن عمل و أسماء المرشحين للتوظيف

تساءل عدد من المواطنين الراغبين في التوظيف الحكومي عما إذا تمت أي تعديلات على شروط تسجيل الباحثين عن عمل - من عدمه - الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة.

وطالبوا ديوان الخدمة المدنية بإعلان الشروط لإتاحة الفرصة لمن تنطبق عليه للتسجيل في موقع الديوان عند فتح باب التسجيل مجددا في 3 فبراير المقبل.

وكان عدد من المسجلين منتظري الترشيح قد طالبوا بنشر أسماء المرشحين الذين حددت مواقع عملهم في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية أسوة بما كان معمولا به.