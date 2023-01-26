ذكرت وكالة أنباء البحرين، أنه جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت إنه خلال الاتصال نقل سموه تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد إلى أمير دولة قطر وتمنيات جلالته لدولة قطر بالخير و النماء.

وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، معربًا عن أهمية العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها.

هذا وقد تم خلال الاتصال التأكيد على استمرار الاتصال بين المسؤولين في البلدين الشقيقين تحقيقاً لما فيه الخير للجميع.