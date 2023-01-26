وجه النائب د. مبارك الطشه سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، قال في مقدمته:

نشرت إحدى الصحف مؤخرا خبرا يفيد بحرمان 834 طالبا من اختبارات الصف الثاني عشر بسبب الغش. وذكرت ان أكثر حالات الحرمان كانت بسبب الخروج عن اللوائح والقوانين المنظمة لسير اللجان واستخدام سماعات الغش في الاختبارات. وحذرت من ان "الغش الالكتروني" أصبح ظاهرة سنوية تتجدد مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.

لذا يرجى افادتي وتزويدي بما يلي:

- كم بلغ اجمالي عدد حالات الحرمان من الامتحانات بسبب الغش مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر؟ مع تزويدي بجدول تفصيلي، يتضمن توزيع تلك الحالات بحسب:

- المنطقة التعليمية

- المادة الدراسية

- النوع (ذكور / اناث )

- يرجى تزويدي بجدول يبين عدد حالات الحرمان من الاختبارات بسبب الغش خلال السنوات الخمس الأخيرة ( 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 )

- هل اجرت الوزارة او أي من المراكز التابعة لها أي دراسات او بحوث او اعدت أي تقارير بشأن ظاهرة الغش اجمالا ، و ما سميت بظاهرة " الغش الالكتروني " على وجه الخصوص ؟ واذا كانت قد اعدت مثل تلك الدراسة ، ما هي اهم النتائج التي توصلت اليها ؟ وما هي أسباب ودواعي الظاهرة؟ وما العوامل التي أسهمت في انتشارها؟ وكيف يمكن مواجهتها والحد منها ؟ وما هي الاثار و النتائج المترتبة عليها مستقبلا فيما يتعلق بالتسجيل و القبول في الجامعات ؟ وما هي انعكاساتها على سوق العمل؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الدراسات والبحوث ـ ان وجدت .

- ما هي الإجراءات المتبعة عادة ووفقا للقواعد و النظم المعمول بها في التعامل مع حالات الغش؟ وهل يتم اتخاذ اجراء موحد في كل الأحوال؟ وهل هناك بدائل مختلفة يتم اختيار احدها بحسب الحالة؟ مع تزويدي بنسخة من القرارات و اللوائح المنظمة لإجراءات التعامل مع حالات الغش؟ و السند القانوني لها.

- هل اجرت وزارة التربية أي دراسات او بحوث بشأن الإجراءات الاستباقية او الوقائية لمنع الغش ؟ وهل درست تجارب دول أخرى او نظم تعليمية مختلفة في الرقابة على الامتحانات؟ مع تزويدي بها ـ إن وجدت.