وجد الباحثون أن عصير الشمندر يزيد بشكل كبير من قوة العضلات، ما يسمح لك برفع أوزان أثقل وأداء المزيد من التكرارات. وتأتي الخضراوات مثل الشمندر غنية بالنترات والمواد الكيميائية التي تعزز الأوكسجين والدم حول الجسم، وقد ارتبطت بزيادة القدرة على التحمل. والقهوة منبه قوي آخر يمكن أن يساعد في التدريبات عن طريق تحفيز الجهاز العصبي المركزي وإعطائك المزيد من الطاقة.

وفي أحدث دراسة، قام خبراء من جامعة إكستر في المملكة المتحدة بتجنيد عشرة رجال أصحاء في أوائل العشرينيات من العمر. وطلب منهم اتباع نظام غذائي منخفض النترات لمدة ثلاثة أيام قبل بدء التجربة، مثل تجنب الخضار الورقية.

وتم تقسيمهم بعد ذلك إلى مجموعتين، حيث تلقى نصفهم مشروبا غنيا بالنترات قبل التمرين يحتوي على 4.7 أوقية سائلة (أونصة سائلة) والتي قال الباحثون إنها تعادل عصير الشمندر. وتم إعطاء الباقي مشروبا وهميا يحتوي على مسحوق وهمي. وباستخدام النبضات الكهربائية، قام الباحثون بقياس قوة العضلات، أو القوة التي تمارسها العضلات عندما تنقبض.

ووجدوا أن عزم الدوران الناتج عن المشاركين كان أعلى بنسبة 7% في المجموعة التي تناولت مشروبا حقيقيا قبل التمرين. كما تم جمع خزعات العضلات من الساق بعد تناول المشروب وقبل التمرين وبعده للتحقق من مستويات النترات في الأنسجة. ووجد العلماء مستويات أعلى من النترات في عضلات الأشخاص الذين تناولوا مشروب النترات مقارنة بمن لم يتناولوه. وفي الجسم، يمكن أن تساعد النترات في توسيع الأوعية الدموية وزيادة كمية الأوكسجين التي تصل إلى العضلات.

وقال د.آندي جونز، عالم وظائف الأعضاء في جامعة إكستر: «قدم بحثنا بالفعل مجموعة كبيرة من الأدلة على خصائص تحسين أداء النترات الغذائية، والتي توجد عادة في عصير الشمندر. المثير للدهشة أن هذه الدراسة الأخيرة تقدم أفضل دليل حتى الآن على الآليات الكامنة وراء سبب تحسين النترات الغذائية لأداء العضلات البشرية».

المصدر: «ديلي ميل»