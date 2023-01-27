

عرض المجلس الأولمبي الآسيوي منح الرياضيين الروس والبيلاروس فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال المجلس الأولمبي الآسيوي، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، على موقعه الرسمي «يجب أن يتمكن جميع الرياضيين، بصرف النظر عن جنسيتهم أو جواز سفرهم، من المشاركة في المسابقات الرياضية».



وأضاف «عرض المجلس الأولمبي الآسيوي منح الرياضيين الروس والبيلاروس المؤهلين فرصة للمشاركة في المسابقات الآسيوية، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية» التي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية في خريف 2023.



وقد تتيح هذه الخطوة للرياضيين الروس المشاركة في مسابقات بمنزلة التأهيلية للأولمبياد الصيفي في باريس.