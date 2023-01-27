

يضع مان سيتي وضيفه أرسنال منافستهما الحامية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم جانبا، ويركزان على قمة ملتهبة في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد اليوم على ملعب «الاتحاد» في مدينة مانشستر.



ويتصدر «المدفعجية» الدوري عن جدارة وبعروض رائعة آخرها فوزه 3-2 على مان يونايتد، الجار اللدود لـ «السيتي»، معيدا الفارق الى 5 نقاط بينه وبين رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا مع مباراة أقل لفريق مواطن الأخير ميكيل أرتيتا.



وستكون المواجهة الأولى بين الفريقين هذا الموسم بعدما تأجلت مباراتهما التي كانت مقررة في ذهاب الدوري في 19 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الـ 12 إلى 15 فبراير المقبل، وبالتالي فإن الفائز اليوم سيحظى بزخم معنوي هائل قبل مواجهتهما الأولى في الدوري على ملعب الإمارات والثانية في 26 أبريل المقبل على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 33.



ويدخل الفريقان المباراة منتشين بفوزين مهمين: أرسنال على حساب توتنهام (2-0) ومان يونايتد، ومان سيتي على توتنهام أيضا (4-2) وولفرهامبتون (3-0).



ويملك المهاجم الدولي هاري كين فرصة ذهبية ليصبح الهداف التاريخي لتوتنهام عندما يحل ضيفا على بريستون من التشامبونشيب (المستوى الأول) غدا السبت.



وعادل كين الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم جيمي غريفز عندما سجل هدفه الـ 266 في مختلف المسابقات في مرمى فولام (1-0) الاثنين بختام المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.



ويخوض مان يونايتد، الذي وضع قدما في المباراة النهائية لكأس الرابطة بفوزه على مضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة أول من أمس في ذهاب نصف النهائي، اختبارا سهلا نسبيا على أرضه أمام ريدينغ من «التشامبيونشيب».



وواصل ماركوس راشفورد فورمته الرائعة، حيث افتتح التسجيل بهدف فردي جميل (6)، فيما وقع الوافد الجديد الهولندي فاوت فيخهورست على أول أهدافه مع «اليونايتد» بعد وصوله مطلع العام (45)، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فرنانديش الثالث (89).