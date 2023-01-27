

وضع مدرب تشلسي غراهام بوتر 3 لاعبين على لائحة البيع خلال «الميركاتو الشتوي» الحالي.



وذكرت صحيفة «ذا صن» أن المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ قد يغادر صفوف «البلوز» رغم وصوله قبل 4 أشهر فقط.



وسجل أوباميانغ هدفا واحدا في 11 مباراة بـ «بريمييرليغ»، وفشل حتى الآن في التأثير على الفريق.



وأضافت الصحيفة أن أستون فيلا يحرص على ضم أوباميانغ، بعد أن ترك داني إنغز يذهب إلى وست هام.



من ناحية ثانية، قد يرحل المهاجم كاي هافيرتز في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما هز الشباك 6 مرات في 27 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات. وقد يكون تيموي باكايوكو في طريقه للرحيل، بعد 5 سنوات من مشاركته الأخيرة مع تشلسي.



ووصل باكايوكو إلى تشلسي مقابل 40 مليون إسترليني في 2017، لكنه ظهر في 43 مناسبة، وأمضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في موناكو ونابولي وميلان. ويقضي باكايوكو فترته الثانية في ميلان هذا الموسم، لكنه لايزال ينتظر ظهوره الأول في الموسم، وتشير التقارير إلى أنه سيتم إنهاء إعارته كي ينضم إلى أضنة التركي. ومن بين المغادرين المحتملين الآخرين من تشلسي، لكن بدرجة أقل من اللاعبين الثلاثة الذين سبق ذكرهم يبرز كريستيان بوليسيتش وحكيم زياش.