

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



دخل نادي السد في مفاوضات مباشرة مع النجم الفرنسي لنادي ريال بيتيس الإسباني نبيل فقير (29 عاما)، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث قدم عرضا ماليا مغريا بقيمة 16 مليون يورو، مقابل تخلي النادي الإسباني عن نجمه الفرنسي، الذي خاض مع ريال بيتيس 133 مباراة وسجل 27 هدفا وصنع 26.



ويسعى السد لحسم مسألة انتقال اللاعب الذي يعد خير بديل لرحيل نجمه أكرم عفيف الذي اقترب من الانتقال الى صفوف النصر السعودي حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.



ويضغط عفيف الحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2019، على إدارة السد من أجل الموافقة على خوض التجربة الاحترافية واللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.