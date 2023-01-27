

يعقوب العوضي



اختتمت أمس الأول منافسات بطولة العم المرحوم علي يوسف المتروك الأولى لذوي الإعاقة (دمج) والتي أقيمت على صالة نادي التحدي الرياضي للمعاقين في نادي القادسية، حيث توج بمنافسات ذوي الإعاقة بالمركز الأول والميدالية الذهبية عبدالرزاق السلمان فيما حل ثانيا علي الميل وفي المركز الثالث حسن صفر والثالث مكررا حسين صفر، فيما توج بذهبية الأصحاء نوري النقيب وحل حسين دشتي ثانيا وبالميدالية البرونزية محمد أكبر فيما جاء خليفة الحربان بالمركز الثالث مكررا.



وبعد المنافسات قام راعي البطولة يوسف المتروك والشيخة انتصار الصباح وممثل النادي نايف الظفيري بتتويج وتقليد الميداليات للفائزين، حيث أكد المتروك ان البطولة تعتبر امتدادا للعمل الرياضي التطوعي الدائم للراحل علي المتروك والذي كان دائم الدعم للرياضة الكويتية بصورة عامة، مضيفا ان البطولة حققت النجاح المرتقب وأن هدفنا الاستمرار في تخليد ذكرى الراحل عبر متابعة أعماله الخيرية والتي تلامس قلوب المجتمع الكويتي عامة.



فيما أبدت الشيخة انتصار الصباح إعجابها واستحسانها لتنظيم البطولة، وأكدت أن وجود بطولات تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع يساهم في تطويرها، كما أثنت على المستوى الفني للاعبين وعلى مبادرة يوسف المتروك في إقامة البطولة.



من جهة أخرى، أشاد اللاعب الدولي وبطل المبارزة الكويتية طارق القلاف بالجهود التي يبذلها الجميع من أجل الارتفاع والرقي بمستوى الرياضة الكويتية عامة ومبارزة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجه بالشكر الى كل من حضر وساهم في نجاح البطولة في نسختها الأولى، مشيرا إلى أن الرياضة الكويتية بخير في ظل وجود من يهتم بها ويقدم الكثير لها.