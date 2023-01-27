

هادي العنزي



اختتمت بنجاح مساء أمس المرحلة الأولى من فعالية المبادرة الخليجية للدراجات الهوائية، التي تقام تحت شعار «مسيرة العرفان»، بعدما قطع المشاركون أكثر من 90 كيلومترا، على أن تنطلق صباح اليوم المرحلة الثانية من منطقة الشعب البحري، باتجاه مجمع صحارى التجاري في منطقة صبحان، ثم يكمل المشاركون مسيرتهم نحو فندق سفير الفنطاس، بمسافة إجمالية تصل إلى 70 كيلومترا، على أن تختتم فعاليات المبادرة الخليجية مساء غد السبت.



الى ذلك، أشاد النائب السابق في البرلمان البحريني جمال بوحسن بفكرة إقامة المبادرة الخليجية، وقال:«تعزز المبادرة الترابط الأخوي، والتكامل القائم على المحبة بين جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال إقامة المبادرات والدورات والمؤتمرات الخليجية، ونتمنى التوفيق والسداد لهذه المبادرة، ولجميع الفعاليات الخليجية المشتركة التي تدعم توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مضيفا: «تشمل المبادرة الخليجية للدراجات الهوائية العديد من الرسائل الإنسانية، والخيرية الطيبة، ونعتز بدعم ونشر مثل هذه القيم الإنسانية النبيلة».



من جهتها، أشادت رئيسة اللجنة المنظمة لفعالية المبادرة الخليجــية للدراجات الهوائية والمدير العـام لشـــركة «لين ستارت» سارة الحبيل بالمشاركة الإيجابية للحضــور. وقالت في كلمة قبل انطلاق المرحلة الأولى للفعالية: «كل الشكر لجميع المشاركين والداعمين على تفاعلهم الإيجابي، ونأمل أن تواصل المبادرة نجاحها في السنوات المقبلة، وبمشاركة أوسع لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي»، لافتة إلى أن اللجنة المنظمة هيأت جميع سبل الأمن والسلامة والرعاية الصحية لجميع لمشاركين.



إلى ذلك، أبدى بدر العيسى الشهير بشخصية «بونبيل» الذي يعد من أنشط رواد الأعمال في الكويت سعادته بالمشاركة في المبادرة الخليجية، وقال:«فكرة إقامة المبادرة جميلة ورائعة بحد ذاتها، وتعتمد بالدرجة الأولى على تحدي الجسد، ومن يقدر على تجاوز تحدي قدراته الذاتية، فهو قادر على القيام بكل ما يريد، وهذه المشاركة الثانية لي في المبادرة، بعد أولى ناجحة في 2019».