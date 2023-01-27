

عبدالعزيز جاسم



أجرى لاعب النصر فهد العنزي عملية جراحية في غضروف الركبة تكللت بالنجاح، وذلك بعد معاناته من الإصابة خلال الفترة الماضية ما ساهم في غيابه لأكثر من مباراة عن العنابي. ويحتاج اللاعب لفترة لا تقل عن شهر ونصف الشهر للشفاء وإعادة التأهيل.



وسبق للنصر أن أنهى ملف المحترفين بعد أن تعاقد مع الأردنيين أحمد سمير وأنس العوضات والبرازيلي غوستافو ألميدا، فضلا عن الإبقاء على المدافعين العاجي أدو روبن والسوري عمرو ميداني الذي يعاني من تمزق بالعضلة الأمامية وسيغيب عن لقاء العربي إلى جانب غوستافو والعوضات اللذين لم يصلا للبلاد حتى الآن.