أعرب مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في جنيف دومينيك بورغيون أمس الخميس عن امتنان المنظمة للشراكة المتميزة مع الكويت.



جاء ذلك في تصريح أدلى به بورغيون لـ «كونا»، إثر لقائه مع مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بمقر المندوبية في مدينة جنيف.



وأشار المسؤول الأممي إلى ان اللقاء تناول حالة الأمن الغذائي في العالم، لاسيما في ظل الأزمات التي تسببت في رفع أسعار الغذاء الأساسي عالميا وبرامج المنظمة للتعامل مع الكوارث الإنسانية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، لاسيما أن المتضررين هم عادة من ضحايا الكوارث.



وأشاد بورغيون بحكومة الكويت باعتبارها أحد أبرز داعمي الجهود الدولية للمنظمة في التعامل مع ملفي الغذاء والزراعة في العالم.



ومن جانبه، قال السفير الهين لـ «كونا» عقب اللقاء ان الكويت حريصة على الاستماع الى موقف «فاو» من قضايا الزراعة والأمن الغذائي في العالم.



وأشار إلى ان المسؤول الأممي قد أطلعه على توجهات «فاو» في التعامل مع هذه القضايا، لاسيما مع تأثير التغيرات المناخية السلبية على الزراعة والمحاصيل الأساسية وسبل التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي.



كما أكد الهين ضرورة وضع أزمتي الغذاء والزراعة في مكانهما الصحيح، للفت أنظار العالم الى حقيقة الوضع والمشكلات التي تتسبب فيها هاتان الأزمتان.