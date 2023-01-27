

أطلق المغني سيف نبيل عمله الجديد «قلبي جديد» على طريقة الفيديو كليب وبتوقيع المخرج جاد شويري وباللهجة اللبنانية، وللمرة الأولى.



«قلبي جديد» أغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، وهي تتناول قصة من واقع المجتمع حول زوجين يعيشان أجمل لحظات حياتهما. ففي أجواء منزلية دافئة برفقة حبيبته عارضة الأزياء العالمية، سنشاهد سيف في حالة غنية بالرومانسية والحنان.



ولم تتوقف الأحداث الدرامية عند ذلك، فبعد يوميات العاشقين الروتينية، تنقلب الأحداث كلها عندما تكتشف زوجة سيف حملها فتقع بين مطرقة حبها لزوجها وسندان حبها لعملها، فتقرر الإجهاض منعا لدمار مستقبلها المهني، هنا تنقلب الطاولة، ونرى الوجه الآخر لسيف الغاضب، اليائس، والمحبط والمصدوم من قرار زوجته بالتخلص من ثمرة حبهما، وتفضيل عملها على علاقتهما، فيقرر الانفصال عنها وجعل قصة حبهما ذكرى بدأت سعيدة وانتهت أليمة.



منذ إطلاق الفيديو الترويجي للكليب، أكد الجمهور العربي على قوة العمل، وأثنى الجميع على أداء سيف الذي أظهر قدرات تمثيلية مميزة.



حول هذا العمل علق سيف نبيل قائلا: شعرت بهذه الأغنية منذ اللحظة الأولى، بدءا من كلماتها ولحنها الذين حملوا توقيع رامي الشافعي وصولا إلى توزيع عمر صباغ. أما عن فكرة الكليب، فأنا سعيد بالتعاون مع المخرج جاد شويري. الفكرة جريئة أعترف، ولكننا أردنا تقديم شيء جديد للمشاهد العربي.



أما المخرج جاد شويري، فقد أعرب عن سعادته بالعمل مع النجم سيف نبيل لأول مرة بكليب من إخراجه، ضمن فكرة درامية جريئة وجديدة، بعد عملهما سابقا على أغنية «بس تعال» سنة ٢٠١٩.