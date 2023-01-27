أطلقت شركة لولو هايبر ماركت، الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة في المنطقة، عرض «لولو أوستاف الهند» في 25 يناير في فرع الري.



وقد افتتحت العرض الترويجي السكرتيرة الأولى للسياسة والتجارة في سفارة الهند، سميتا باتيل، بحضور الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت في الكويت، ورعاة الحدث، وحشد كبير من المتسوقين والمهنئين للعلامة التجارية.



قدمت الحملة الترويجية التي تستمر قرابة الأسبوع من 25 إلى 31 يناير في جميع منافذ الهايبر ماركت، خصومات غير مسبوقة على جميع المنتجات الهندية، بما في ذلك الفواكه الطازجة والخضراوات واللحوم والأسماك ومحلات البقالة وغيرها من المنتجات، بالإضافة إلى ذلك، قدمت الحملة أسعارا خاصة وعروضا حصرية على جميع الملابس ذات العلامات التجارية الهندية، وكان من أبرز ما في قسم الملابس كشك خاص مخصص لملابس النول اليدوية الأصلية.



تم تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقــــات المثيرة التي أضفت المزيد من الحماس والبهجة لمهرجان لولو أوستاف الهند، وجذبت تفاعلا ملحوظا من المتسوقين والزوار. وشملت هذه العروض عزف الموسيقى الوطنية التي قام بها طلاب من مختلف المدارس الهندية، وكذلك عزف موسيقي حيوي لفرقة الموسيقى الهندية Bhangra.