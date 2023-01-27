عبدالله الراكان



نظّم الفريق الكويتي للطيران الحر وفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين بالتعاون مع جمعية مشرف التعاونية أول من أمس، فعالية لتنظيف مصب شاليهات الدوحة مقابل جون الكويت، حيث تم رفع 200 كيلو غرام تقريبا من المخلفات البلاستيكية وغيرها.



وفي هذه المناسبة، قال رئيس الفريق الكويتي للطيران الحر أسامة مندني ان حملتنا جاءت تحت شعار «نبيها نظيفة» والذي تبنيناه بمشاركة فريق اكسبو 965 بحضور شبابي وكبار السن بفزعة كويتية لخوض هذه التجربة التي من شأنها المحافظة على نظافة البيئة من الاوساخ. وأضاف مندني ان هذه الفعالية هي الاولى من نوعها للفريق الكويتي للطيران وليست الاخيرة، مبينا ان هذا المكان في منطقة الدوحة يعتبر من الاماكن شبه المهجورة، مشيرا الى اننا نمارس هوايتنا في إطلاق الطيور فئة «المكاو» ولاحظنا في الاونة الاخيرة ان هناك الكثير من المخلفات، ونسعى لغرس حب النظافة في نفوس شبابنا. ووجه رسالة للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت بضرورة الاهتمام بالمكان وتركه كما يحبون أن يجدوه، حتى يتسنى للجميع الاستمتاع بهذه الاماكن الجميلة، مشيرا الى ان للفرق التطوعية دورا مجتمعيا مهما، مطالبا الفرق التطوعية بضرورة المبادرة والقيام بالاعمال الوطنية لصالح الوطن. بدوره، ذكر نائب رئيس الفريق الكويتي للطيران الحر الاعلامي الزميل د.طالب الشريف انه تم اختيار هذا المكان لتنظيفه واهميته وموقعه المطل على جون الكويت مقابل «جال الزور»، لافتا إلى انها من المناطق العالمية والمهمة وحاضنة للاسماك، كما تعتبر وجهة سياحية ومقصدا لهواة تصوير الطيور والاسماك، مؤكدا ان هذا المكان تقصده اكثر من 10 انواع من الطيور المهاجرة خاصة «الفلامنغو».



وبين الشريف تم التواصل مع المسؤولين في البلدية للاهتمام بهذا المكان وحصلنا على موعد للاجتماع معهم، مشيرا إلى ان مطالبنا تتعلق بالمحافظة على المكان وجعله منتزها للجميع، مناشدا قاصدي هذه الاماكن الاهتمام بنظافتها حتى يتسنى للجميع الاستمتاع بها.



من جهته، لفت مؤسس فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث محمد كمال إلى ان الحملة تهدف لتنظيف الشواطئ خاصة انه تحتاج الى حاويات كبيرة، مضيفا ان وضع مثل هذه الحاويات سيقضي على 70% من الانقاض الموجودة، متمنيا من رواد المكان تنظيفه بعد الانتهاء من التنزه والكشتة.