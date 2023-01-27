

خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن زيارته للهند تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية طفرة ملموسة في كافة أوجه التعاون، تزامنا مع احتفال مصر والهند بالذكرى الخامسة والسبعين لتدشين العلاقات الديبلوماسية بينهما، وبما يؤكد ما تتسم به تلك العلاقات من طبيعة خاصة تستهدف تحقيق تطلعات شعبي الدولتين.



وقال الرئيس السيسي - خلال مأدبة العشاء الرسمي بالقصر الجمهوري الهندي الذي أقامته رئيسة الهند دروبادي مورمو تكريما له امس الاول - «إن الزيارة مثلت أيضا فرصة مهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى ليس فقط حول سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، وإنما لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي».

وتوجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيسة الهند على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال «تتشارك مصر والهند إرثا حضاريا يضرب بجذوره في أعماق التاريخ. فهما من أقدم الحضارات وأكثرها عراقة وأصالة، وكان لهما دور بارز وتأثير لا يمكن إنكاره على تقدم مسيرة الحضارة الإنسانية في مختلف مجالات العلوم والفنون والآداب.

إن ما يجمع بين البلدين من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وروابط ثقافية وثيقة يجعل منهما جسرا مهما للتلاقي والحوار والتعاون، ويضع على كاهلنا مسئولية مشتركة لنشر مبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة والتسامح ونبذ العنف والاحترام المتبادل بين الشعوب».

وأضاف «لعل التوافق في وجهات النظر الذي ساد في محادثاتنا يعكس اقتناعا راسخا بضرورة مواصلة التضامن لتحقيق أهدافنا المشتركة في مختلف المجالات استنادا إلى الروابط التاريخية والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر والهند، وكذا عزم البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة التعاون الاستراتيجي والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين.

وتزداد أهمية لقائنا بالنظر إلى ما يشهده العالم من استقطاب دولي له تبعات سلبية شديدة على جميع الشعوب، وهو الأمر الذي يحتم على دولنا النامية ضرورة التكاتف لمواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء».



من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند «ناريندرا مودي» عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاركته كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، واصفا مشاركة الرئيس السيسي في تلك الاحتفالات بالحضور المهيب.



وقال «مودي» - في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» امس «ممتن للرئيس عبدالفتاح السيسي على تشريفه احتفالات الهند بيوم الجمهورية هذا العام بحضوره المهيب».