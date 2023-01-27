احتفلت سفارة الهند لدى الكويت أمس باليوم الجمهوري الرابع والسبعين للهند، وذلك في مقرها بالمنطقة الديبلوماسية.



بدأ البرنامج الرسمي من الساعة التاسعة صباحا بتكريم التمثال المهاتما غاندي، تلاه رفع العلم من قبل سفير الهند السفير د.أدارش سوايكا وترديد النشيد الوطني الهندي.



وقرأ السفير سوايكا رسالة رئيس الهند إلى شعب بلاده، كما سلط الضوء في كلمته على العلاقة الثنائية القوية بين الهند والكويت، لافتا إلى أن قيادة البلدين تولي أهمية كبيرة لها وكذلك العلاقات القديمة مع الكويت، والتي تنعكس إيجابا على التواصل بين الشعبين.



وأكد السفير سوايكا العمل الجاد المشهود للجالية الهندية في الكويت، كما أثنى على منظمات الجالية الهندية لأنشطة الرفاهية التي تقوم بها في الهند والكويت، مشيدا بتنظيم مختلف الفعاليات الثقافية والرياضية.



وسلط السفير الضوء على جهود السفارة في معالجة القضايا التي تهم المجتمع.