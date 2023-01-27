صدر أمر أميري امس بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.



وفيما يلي نص الأمر الأميري:



مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.



مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولأستراليا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سموه حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيسة المنتخبة لجمهورية «ترينيداد وتوباغو» الصديقة كريستين كارلا كانغالو، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية ترينيداد وتوباغو، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.