بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيسة المنتخبة لجمهورية «ترينيداد وتوباغو» الصديقة كريستين كارلا كانغالو ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية «ترينيداد وتوباغو»، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.