محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن الكويت قد أرست عقدا رئيسيا لتنظيف التربة الملوثة من النفط على المقاول المحلي شركة الغانم الدولية للتجارة والمقاولات، حيث تبلغ قيمة العقد 153 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في تنفيذ العقد خلال فبراير، وفقا للمعلومات الواردة من ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية.



وقالت المجلة إن نطاق العمل الذي ينص عليه العقد يغطي منطقة تعرف باسم المنطقة B ويشكل جزءا من المشروع الأكبر المعروف باسم مشروع جنوب الكويت للتنقيب والنقل والمعالجة 2 (SKETR-2)، وهو واحد من ثلاثة عقود تغطي ثلاث مناطق جغرافية مختلفة، منحتها شركة نفط الكويت كجزء من المشروع الأكبر.



ويشمل نطاق العقود الخاصة بالمناطق الثلاث معالجة 8.5 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة.



يذكر ان هذا المشروع يعتبر الكبر من نوعه للمعالجة البيئية في العالم وقد أسسته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة للسماح للكويت بمعالجة الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1990-1991.



ويمول المشروع من قبل الأمم المتحدة وينبغي ألا يتأثر التمويل بضغوط الميزانية في شركات النفط، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية.



هذا، وتم تقديم العطاءات الخاصة بعقدي الإصلاح الكبيرين الآخرين المكونين من خمس حزم منفصلة في نهاية عام 2020 وتمت ترسية العقود في عام 2021.