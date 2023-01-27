ملكيات الأجانب في أسهم البنوك ارتفعت 0.5% خلال الأسبوع إلى 4.3 مليارات دينار



شريف حمدي



واصلت مؤشرات بورصة الكويت تحقيق ارتفاعات جماعية للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك إثر عودة الزخم الشرائي للأسهم القيادية، ما أدى لمكاسب أسبوعية بواقع 349 مليون دينار تضاف للمكاسب المحققة الأسبوع الماضي والبالغة 802 مليون دينار، بإجمالي مكاسب بلغت 1.15 مليار دينار خلال أسبوعين، لترتفع القيمة الرأسمالية للسوق إلى 46.83 مليار دينار، مقارنة بـ 46.49 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي، ليعوض بذلك السوق الخسائر السوقية التي مني بها في أول أسبوعين من 2023.



ويواصل المتعاملون بالسوق شراء الأسهم بمختلف مستوياتها، خاصة القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة لأكثر من سبب، الأول اقتراب بدء الإفصاحات عن النتائج المالية الختامية للعام الماضي، وهي الفترة التي تسبقها عمليات إعادة بناء المراكز الاستثمارية في ضوء التوقعات للأرباح المعلنة ومن ثم التوزيعات النقدية.



كما يعزز الإقبال على اسهم سوق المال الكويتي تراجع أسعار الأسهم في جلسات بداية العام بشكل لافت جراء عملية تصحيح، وبتراجع الأسعار باتت مشجعة على الشراء، ومن العوامل أيضا التي تدفع السوق في الاتجاه الصاعد استقرار أسعار النفط عند 83 دولارا للبرميل، وهو الأمر الذي يعزز الثقة في السوق بشكل عام.



وعلى مستوى السيولة المتدفقة إلى السوق خلال الأسبوع الماضي، فقد حافظ المتوسط اليومي على 55 مليون دينار بمحصلة أسبوعية 274 مليون دينار، علما بأن إجمالي تداولات الأسبوع الماضي كان قريبا من هذا المستوى.



كما ارتفعت أحجام التداول بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة 19%، بكميات 1.030 مليار سهم مقابل 862 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي في أداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.7% بمكاسب 56 نقطة ليصل إلى 8113 نقطة ارتفاعا من 8057 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 1% بإضافة 57 نقطة ليصل إلى 5678 نقطة ارتفاعا من 5621 نقطة.



٭ ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.7% بمكاسب 55 نقطة ليصل إلى 7311 نقطة من 7256 نقطة.



ملكيات الأجانب بالبنوك



قفزت قيمة ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية بنسبة 0.5% خلال تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 4.3 مليارات دينار ارتفاعا من 3.8 مليارات نهاية الأسبوع الماضي، ويرجع السبب في ذلك لارتفاع لافت في ملكية الأجانب بسهم بيتك بنسبة 2.92% لتصل إلى 15.21% بقيمة 1.702 مليون دينار، مقبل 1.344 مليار الأسبوع الماضي.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 25 الجاري، ارتفعت في الوطني بنسبة 0.02% لتصل إلى 24.69% بقيمة بلغت 2.079 مليار دينار، وفي بنك الكويت الدولي KIB بنسبة 0.24% لتصل إلى 4.74% بقيمة 11.5 ملايين دينار، وارتفعت في بنك وربة بـ 0.01% لتصل إلى 5.17% بقيمة 25.3 مليون دينار، إضافة إلى ذلك ارتفعت نسبة ملكية الأجانب في بنك الأهلي بنسبة 0.01% لتصل إلى 1.34% قيمتها 8.1 ملايين دينار.



وتراجعت في الخليج بنسبة 0.19% لتتقلص إلى 16.88% بقيمة 171.8 مليون دينار، واستقرت في التجاري عند 0.06% بقيمة 0.597 مليون دينار، وفي المتحد عند 0.37% بقيمة 2.6 مليون دينار، وفي برقان عند 17.67% بقيمة 131.8 مليون دينار، كما استقرت في بوبيان عند 5.86% بقيمة 177 مليون دينار.