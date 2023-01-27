

قالت مديرة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى ان البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الأحد الموافق 19 فبراير المقبل باعتباره يوم راحة، واعتبار يوم السبت الموافق 18 فبراير عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك أعمالها يوم الاثنين الموافق 20 فبراير، وذلك بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1444 هجرية.



وأضافت العيسى في بيان صحافي انه بمناسبة قرب حلول العيد الوطني ويوم التحرير ستعطل البنوك أعمالها يوم الأحد والاثنين الموافقين 26 و27 فبراير 2023 مع اعتبار يوم السبت الموافق 25 فبراير يوم عطلة رسمية، واعتبار يوم الاثنين الموافق 27 فبراير يوم راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 وذلك بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.



وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام.