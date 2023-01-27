

طارق عرابي



كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان عن استحواذ «الكويتية» على مبنى الركاب رقم 4 بمطار الكويت الدولي، والذي كانت تستأجره مقابل مليون دينار سنويا، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على أرباح الشركة اعتبارا من العام المقبل ويعزز من أدائها التشغيلي.



وأعرب الدخان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة صباح أمس، بحضور الرئيس التنفيذي معن رزوقي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، عن فخر «الكويتية» بالإنجازات التي قامت بها خلال العام الماضي بسواعد وجهود أبنائها المخلصين بكل دوائر الشركة التشغيلية والمساندة، حيث ظهر ذلك جليا في نتائج أعمال الشركة التي سنقرأها على مسامعكم الكريمة.



وأشار في هذا الصدد إلى تحقيق الشركة ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 10% في عام 2022 مقارنة بالعام 2019 و115% مقارنة بالعام 2021، فيما تحسن هامش الربحية إلى 40% في 2022 مقارنة بـ 2019 وإلى 37% مقارنة بالعام 2021، كما نمت حركة المسافرين في مبنى الركاب رقم 4 بنسبة 26% في العام 2022 مقارنة بالعام 2019 وإلى 229% مقارنة بالعام 2021.



ومضى الدخان يقول ان الشركة تسلمت العام الحالي 3 طائرات جديدة، واحدة ايرباص A320NEO وطائرتين ايرباص A330NEO، كما قامت بإطلاق وجهات جديدة مثل مانشستر ومدريد والدار البيضاء وطرابزون وميكانوس وكوالالمبور وحيدر آباد، فيما حققت التزاما بانضباط مواعيد إقلاع الرحلات بنسبة 86% في العام 2022، ليحقق الطائر الأزرق في هذا الجانب المركز الثالث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينا أن الكم الأكبر من الطائرات الجديدة ستتسلمها الشركة في 2024.



ولفت الدخان إلى دخول الشركة حقبة جديدة من تطوير أسطولها، وتنوع خدماتها، وتوسيع شبكة خطوطها بما يتناسب مع رؤيتها وطموحاتها في تحقيق أهدافها وخططها للسنوات المقبلة، لتواكب بذلك أحدث ما يقدمه عالم الطيران من تكنولوجيا وتقنيات حديثة تساهم بشكل فعال في تطوير منظومتها بالكامل وتحسين عملياتها التشغيلية لتجعلها في مصاف شركات الطيران.



وحول الخطط المستقبلية للشركة، قال الدخان: «طموحنا كبير للعام المقبل، حيث نتوقع نموا في حركة المسافرين بما يقارب 4.5 ملايين راكب وزيادة عمليات التشغيل بما يفوق 30%، كما ستتسلم الخطوط الجوية الكويتية طائرتين من نوع ايرباص A320NEO بالإضافة إلى ذلك ستطلق الشركة لأول مرة مدنا جديدة وهي أثينا وأنطاليا والطائف والقصيم والعلا وبرشلونة وبودابست وبرلين، فضلا عن أنها تسعى إلى تحقيق التزام بمواعيد إقلاع الرحلات لتصل إلى 90%».



بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي أن عدد العمليات في 2022 كان أقل من العام 2019 بنسبة 30%، علما أن العام 2019 كان عاما تشغيليا كاملا، فضلا عن أنه عام الذروة في عالم الطيران، حيث استمرت الشركة في طريقها نحو تقليص الخسائر واقتناص الفرص، على الرغم من ارتفاع سعر الوقود بنسبة 30% في العام الحالي، مبينا أن طائرات الـ «NEO» التي تنتظرها الشركة تمتاز بأنها تقلل مصاريف الوقود 15% مقارنة بالطائرات الحالية.



وأضاف ان ارتفاع أسعار الفائدة من 1.5% إلى 4%، كان له أثر سلبي على تكلفة الخدمات التي تحصل عليها الشركة، حيث ارتفعت تكلفة الخدمات التشغيلية وخدمات الصيانة وقطع الغيار، لكن ذلك كله لا يمنع استمرار الشركة في سياسة الوصول إلى نقطة التعادل في 2024، ومن ثم التحول إلى الإيجابية في 2025، وذلك على الرغم من التأخير في تسلم الطائرات الجديدة بمتوسط 4 إلى 6 أشهر، ما قد يلعب دورا كبيرا في تغيير بعض المعطيات.



واشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على إعداد إستراتيجيتها لعام 2030، على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، كاشفا عن أنها باعت إحدى طائراتها من نوع «بوينغ 777» وستذهب لمالكها الجديد خلال أقل من شهر، كما أن «الكويتية» لديها عرض لبيع 3 طائرات من طراز «إيرباص 340»، متوقعا أن يتم بيعها بحلول منتصف الصيف المقبل.