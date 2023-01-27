

القاهرة - خلود أبوالمجد



بدأت شركة «سي سينما برودكشنز» المنتجة لفيلم «شماريخ» حملتها الدعائية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر البوستر التشويقي الأول للفيلم الذي يقوم ببطولته: آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.



تدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وتقوم الفكرة على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، من خلال شخصيات يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.



ويظهر في البوستر آسر مرتديا قناعا واقيا للغاز، وفي يده بندقية مضيئة وبجانبه أمينة خليل وفي الخلفية في السماء أشكال للشماريخ مطلقة في السماء.



ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع آسر ياسين وعمرو سلامة بعد 14 عاما من آخر تعاون بينهما من خلال فيلم «زي النهاردة» عام 2008.



يذكر أن شركة «سي سينما برودكشنز» بدأت تصوير فيلم «وش في وش» بطولة: محمد ممدوح وأمينة خليل، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج مسرحية «كازينو بديعة» والتي حققت نجاحا كبيرا على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وهي بطولة: سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، ومن كتابة أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري.