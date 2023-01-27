

عبدالحميد الخطيب



في أول تعاون له مع قناة لبنانية، أطلق المطرب الكويتي الشاب فيصل الخرجي فيديو كليب أغنيته الجديدة «برجع حق المكان» على تلفزيون



«ارابيكا TV» و«يوتيوب»، والاغنية كلمات وألحان: فيصل الخرجي، توزيع موسيقي ومكس: ميشيل مكرم، والكليب إخراج: تامر حنا، وتم التصوير في «Suli Studio» الكويت.



وفي هذا الصدد، قال الخرجي لـ «الأنباء»: الاغنية هي واحدة من سلسلة أغان يتم التجهيز لها بعد مطالبات من جمهوري العزيز بطرح أعمال جديدة من وقت لآخر، وقد أسعدني أن أتعاون من خلالها مع التلفزيون اللبناني «ارابيكا TV» ونخبة من الموسيقيين والمتميزين، وكذلك المخرج تامر حنا الذي تصدى لتصوير الفيديو كليب، مستدركا: كثيرون طلبوا ان يكون «الغيتار» موجودا بقوة في الاغنية، لاسيما انهم احبوا المقاطع التي أنشرها في «السوشيال ميديا» وأنا أعزف عليه وأغني.



وعن كلمات الاغنية التي تقول: «برجع حق المكان اللي شفتني فيه.. لأنك أحن قلب عمري ما يغلى عليك.. من غير قيود من غير حدود حبك للأبد.. من غير قيود من غير حدود حبك ما ينتهي.. احلى صوت صوتك انا كلي لك وحدك حبيبي.. يا اغلى حبيب.. من يوم ما شفتك وأنا افكر حبيبي أنا ملكك»، وهل هي رسالة موجه لإنسانة بعينها، رد: هذا الكلمات تناسب اي شخص يعيش حالة رومانسية، ولم اقصد ان أوجهها بصفة شخصية لاحد معين، هي حالة حب يمكن ان تمر بنا جميعا.



يذكر ان الفنان فيصل الخرجي يحصد نجاحا كبيرا على «السوشيال ميديا» بمقاطع العزف على «الغيتار» التي تميز بها، ومن آخر أعماله أغنية «اتعرفت عليها» من كلماته وألحانه والتوزيع الموسيقي لبيتر كمال، و«قولي وين أروح؟» من كلماته وألحان الخرجي أيضا وتوزيع موسيقي ومكس شام، وأغنية «عايش في الغرام» للمؤلف أحمد الفيلكاوي وألحان الخرجي وتوزيع بيتر كمال، وجميعها حصدت نجاحا لافتا بين الجمهور.