

القاهرة - محمد صلاح



انضمت الفنانة هند صبري إلى عالم الأعمال لتكون آخر النجوم الذين يدشنون مشروعاتهم التجارية الخاصة بعيدا عن الفن، وذلك بعد إطلاقها علامتها التجارية للأزياء، بالتعاون مع مصممة الأزياء ريم التركي.



ونشرت هند عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» مقطع فيديو بدت فيه وهي تستعرض بعضا من الأزياء ضمن علامتها التجارية الجديدة، وعلقت: «وأخيرا... فرصة ثانية! أنا وشريكتي ريم التركي أردنا تمكين النساء في العالم العربي من خلال تقديم الأزياء المصممة للسيدات ذوات الشخصيات القوية اللواتي يرغبن في التباهي بألوانهن، وامتلاك هويتهن وثقافتهن، وأن يكن أنيقات ويشعرن بالرضا عن انفسهن، وهكذا ولدت العلامة التجارية».



وأضافت: «تم إنشاء البراند في الإمارات العربية المتحدة والشراء عبر الإنترنت حصريا. هنشارك معاكم تفاصيل أكثر.. تابعونا»، كما نشرت من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها في «إنستغرام» مجموعة صور ظهرت فيها وهي ترتدي بعضا من التصميمات الجديدة الخاصة بعلامتها.



وكشفت صبري في بيان صحافي عن أن المشروع يهدف لأن يكون علامة تجارية مميزة في صناعة الأزياء العالمية الخاصة بالنساء، وذلك لمساعدتهن على ارتداء أزياء عصرية وجذابة وأنيقة تعكس هويتهن الفريدة، بالإضافة إلى جعلهن شريكات في المشروع من خلال تخصيص جزء من العائد لصالح منظمات المجتمع المدني المعنية بتنمية المجتمعات ودعمها من خلال صناعة الأزياء.