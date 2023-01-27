

محمد الجلاهمة



قالت الإدارة العامة للجمارك التي يرأسها سليمان الفهد ان إدارات الجمارك للدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية (WCO) تحتفل في يوم 26 يناير من كل عام باليوم العالمي للجمارك، ويحمل شعار هذا العام عنوان «تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك» الذي خصص لرؤية عمل تتعاون من خلالها كل الإدارات والمنظمات الدولية لتوجيه كل الجهود إلى أهمية رعاية الجيل الجديد من خلال تعزيز الشعور بالانتماء إلى مجتمع الجمارك العالمي.



وذكرت في بيان لها أن الإدارة العامة للجمارك بالكويت تدرك أهمية الأدوار المنوطة بموظفيها، وتعمل على بناء قدراتهم بتأهيلهم من خلال دورات جمركية مهنية، واختيار المواد المناسبة لصقل مهاراتهم النظرية والعملية، ووضع خطة متكاملة لدورات تدريبية مكثفة لكل الأنشطة المختصة ببناء القدرات سواء الداخلية أو الخارجية طوال فترة عملهم الوظيفي، كما تعي الإدارة أهمية توفير البيئة الملائمة والآمنة لعمل الموظفين من خلال التعاون مع منظمة الجمارك العالمية، لدراسة كل الإمكانيات المتاحة، والعمل على تبنيها لتحسين النزاهة ومحاربة الفساد، وتحفيز الموظفين للشعور بالانتماء الوظيفي والوصول للإصلاح المستدام.