

سعود عبدالعزيز



أوقع رجال دوريات إسناد العاصمة بانتشارهم الأمني وافدين من الجنسية الهندية بكمية كبيرة من الخمور المحلية الجاهزة للبيع على أبناء جاليتهما، وتمت إحالتهما الى مخفر الدسمة.



وقال مصدر امني ان دوريات الاسناد اشتبهوا بوافدين وعند توقيفهما حاولا الفرار وتم ضبطهما وتبين ان لديهما العديد من عبوات الخمور، وعند سؤالهما أفادا بأنهما يبيعانها الى أبناء جاليتهما، فتمت إحالتهما للحجز تمهيدا لإبعادهما عن البلاد.



من جانب آخر، أحيل مواطن «سوابق» للمكافحة بعد ضبطه في منطقة الدوحة عثر معه على مخدرات حاول التخلص منها عند توقيفه الا انه فشل فتم ضبطه مع الممنوعات وأحيل لجهة الاختصاص.