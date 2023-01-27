إغلاق ورشة تزود المركبات بعوادم مزعجة وتحرير 46 محضراً



منصور السلطان



سجل قطاع الأمن الجنائي بقيادة اللواء حامد الدواس ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي يرأسها العميد محمد قبازرد إنجازا جديدا بضبط 3 مواطنين في منطقتي قرطبة والجهراء وقد عثر بحوزتهم 5 كيلو غرامات حشيش و15 ألف حبة لاريكا و1100 غرام كيميكال وشبو، فيما أكد مصدر أمني ان رجال «المكافحة» ضبطوا المواطنين الـ 3 عقب كمين محكم واستصدار إذن من النيابة العامة وأرفق في ملف إحالة التجار الثلاثة إلى نيابة المخدرات والخمور مبالغ مالية متحصلات البيع.



هذا، وأصدرت وزارة الداخلية عصر امس بيانا صحافيا قالت فيه: استمرارا لمتابعة وحرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على تكثيف الحملات الأمنية على مهربي وتجار المواد المخدرة.



من جهة اخرى، نفذت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمباحث شوؤن الإقامة وإدارة مكافحة جرائم التزييف والتـزويـر، وبمسانـــدة الجهات الحكومية، حملة تفتيشية موسعة مساء امس الأول على الورش والكراجات والحرفيين في منطقة الجهراء الصناعية.

وأسفرت الحملة عن إغلاق فوري لورشة تزود المركبات بعوادم مزعجة وتحرير 46 محضرا لكراجات مخالفة وسيارات تنقل أغذية، كما تم خلال الحملة تحرير540 مخالفة مرورية وضبط 5 مركبات مطلوبة لحجز قضائي وتم حجز مركبتين لصدور أصوات مزعجة، كما تم وضع 366 ملصق إنذار على المركبات المهملة والسكراب التي تعيق الطريق العام، وتم عمل تعهد وتحرير 4 محاضر مراجعة لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تم قطع التيار الكهربائي عن 42 كراج وورشة ووضع 16 ملصق إنذار استدعاء من قبل وزارة الكهرباء والماء.